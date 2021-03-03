Войти
США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая
позиция
США полностью обеспечат себя вакцинами против COVID-19 к концу мая
Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные
официально
Зеленский требует вакцинировать в праздники и выходные

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

искуство
RSS

В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана

383
В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана

Картина с изображением сцены Тайной вечери, которая 110 лет висела в приходской церкви в городе Ледбери (Англия) может принадлежать кисти итальянского живописца Тициана. К такому выводу пришел искусствовед и реставратор Рональд Мур, сообщает Daily Mail.

По информации издания, он приехал Ледбери, чтобы восстановить находящуюся в церкви написанную в XIX-м веке копию знаменитой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Внезапно в дальнем углу Мур обнаружил выцветшую, но гораздо более ценную картину.

«Изображение находилось на высоте примерно трех метров. Поэтому его не возможно было увидеть, если не встать на лестницу», — рассказал о находке Мур.

Он изучал обнаруженное полотно более трех лет. В итоге Рональд Мур нашел доказательства того, что произведение искусства XVI века действительно было создано в мастерской одного из крупнейших представителей эпохи Высокого и Позднего Возрождения.

Например, искусствовед заметил, что лицо одного из апостолов, который сидит слева на краю стола в золотых одеждах, напоминает портрет Тициана в молодости. Его теория подтвердилась, когда он сравнил фигуру на полотне с автопортретом художника 1567 года с помощью компьютерной программы для распознавания лиц.

«Профиль, уши, глаза, нос совпадают», — прокомментировал Мур, подчеркнув, что портрет, вероятно, добавил не сам Тициан, а его сын Орацио Вечеллио в начале 1576 года.

А после того, как Мур удалил тончайший слой бесцветного лака, обнаружил, что на картине скрыта подпись живописца.

Читайте также: В Италии выявили устойчивый к вакцинам штамм коронавируса

Реставратор также нашел письмо от предыдущего владельца полотна — коллекционера Джона Скиппе, датированное 1775 годом. В тексте документа говорится, что он купил «наиболее хорошо сохранившуюся работу Тициана» в венецианском монастыре.

В 1909-м потомок Скиппе подарил полотно приходской церкви. Но к тому времени точное происхождение картины и связь с Тицианом были утеряны.

Великобритания, картина, Тициан
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 3 марта 2021
Вторник, 2 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Анна Дианова
Анна Дианова
политический обозреватель

Владимир Зеленский – человек контрастов? Обещал посадить Порошенко, а вместо этого закрывает СМИ

Без малого месяц как власть без суда и следствия остановила вещание телеканалов Zik, Newsone и 112, а нас все еще пичкают мистическими «секретными материалами»... За почти месяц, когда практически 1,5 тысячи человек остались без работы, а миллионам зрителей недвусмысленно указали, что у них нет права выбора и права на информацию - власть так и не предоставила доказательств обвинений, выдвинутых Тарасу Козаку, владельцу телеканалов, или каких бы то ни было оснований юридического, а не голословного характера. И ведь мы начинаем забывать и привыкать, как ко всему остальному беспределу. Новая норма локального уровня.
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сурков-Медведчук. Пшик вместо сенсации

Итак, один украинский сайт «слил» запись, где голоса, похожие на Виктора Медведчука и Владислава Суркова обсуждают вопросы освобождения пленных, покупки угля в ОРДЛО и поставок электроэнергии из России. Запись, как утверждает сайт, образца 2014 года. Но сенсация «не зашла», потому что обо всем этом мы давно знаем из СМИ. Причем об этом много и публично говорили … только не Медведчук с Сурковым, а Яценюк, Порошенко, тогдашний министр энергетики Демчишин и еще целый список чиновников и политиков.
Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга
политтехнолог, блогер

Хотите предъявить? Начинайте с Яценюка и Порошенко

Знаете, что самое интересное в «вбросе» записи с разговором Медведчука и Суркова?! А самое интересное – это роль Яценюка и Порошенко. Напомню, что граждане Яценюк и Порошенко по состоянию на 2014 году занимали должности премьер-министра и президента, соответственно.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016