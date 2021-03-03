В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана

Картина с изображением сцены Тайной вечери, которая 110 лет висела в приходской церкви в городе Ледбери (Англия) может принадлежать кисти итальянского живописца Тициана. К такому выводу пришел искусствовед и реставратор Рональд Мур, сообщает Daily Mail.
По информации издания, он приехал Ледбери, чтобы восстановить находящуюся в церкви написанную в XIX-м веке копию знаменитой «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Внезапно в дальнем углу Мур обнаружил выцветшую, но гораздо более ценную картину.
«Изображение находилось на высоте примерно трех метров. Поэтому его не возможно было увидеть, если не встать на лестницу», — рассказал о находке Мур.
Он изучал обнаруженное полотно более трех лет. В итоге Рональд Мур нашел доказательства того, что произведение искусства XVI века действительно было создано в мастерской одного из крупнейших представителей эпохи Высокого и Позднего Возрождения.
Например, искусствовед заметил, что лицо одного из апостолов, который сидит слева на краю стола в золотых одеждах, напоминает портрет Тициана в молодости. Его теория подтвердилась, когда он сравнил фигуру на полотне с автопортретом художника 1567 года с помощью компьютерной программы для распознавания лиц.
«Профиль, уши, глаза, нос совпадают», — прокомментировал Мур, подчеркнув, что портрет, вероятно, добавил не сам Тициан, а его сын Орацио Вечеллио в начале 1576 года.
А после того, как Мур удалил тончайший слой бесцветного лака, обнаружил, что на картине скрыта подпись живописца.
Реставратор также нашел письмо от предыдущего владельца полотна — коллекционера Джона Скиппе, датированное 1775 годом. В тексте документа говорится, что он купил «наиболее хорошо сохранившуюся работу Тициана» в венецианском монастыре.
В 1909-м потомок Скиппе подарил полотно приходской церкви. Но к тому времени точное происхождение картины и связь с Тицианом были утеряны.
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