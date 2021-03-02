Анджелина Джоли продала картину Черчилля за $11,5 млн

Актриса Анджелина Джоли продала картину, написанную бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем «Минарет мечети Аль-Кутубия» за $11,5 млн (8,28 млн), следует из данных на сайте аукционного дома Christie’s. Это единственная картина, написанная Черчиллем во время Второй мировой войны. Причины продажи картины и личность покупателя не сообщаются.

Предварительная оценка работы составляла от 1,5 до 2,5 млн (от $2,1 до 3,5 млн), заплаченная неизвестным покупателем сумма стала рекордной для работ британского премьера.

Картина была написана в 1943 году и подарена 32 президенту США Франклину Рузвельту, потом она по наследству перешла его сыну Эллиоту. Позже она принадлежала ряду владельцев и выставлялась на нескольких выставках, семья Анджелины Джоли приобрела ее в 2011 году.