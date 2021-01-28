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Картину Боттичелли продали на аукционе за $92 млн

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Картину Боттичелли продали на аукционе за $92 млн

Картина «Молодой человек с медальоном» кисти флорентийского мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли была продана на аукционе в Нью-Йорке за $92 млн. Трансляция аукциона в четверг велась на сайте торгового дома Sotheby’s.

Произведение художника, созданное в 1470-1480 годах и некогда принадлежавшее нескольким поколениям семьи аристократов из Уэльса (Великобритания), оценивалось экспертами как минимум в $80 млн. При этом предполагалось, что итоговая цена лота может превысить $100 млн. О сделанной по телефону ставке, которая оказалась самой высокой, объявила сотрудница торгового дома, отвечающая за работу с клиентами из России и других стран СНГ. Личность покупателя не разглашается. Новому обладателю картины с учетом всех сборов и налогов будет необходимо заплатить $92,184 млн.

Предыдущий владелец полотна приобрел его за более чем $1 млн в 1982 году. В течение последних 50 лет картина выставлялась в крупнейших собраниях произведений искусства, включая Национальную галерею в Лондоне и Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке.

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Боттичелли — великий живописец раннего Возрождения. Среди его самых известных работ — «Рождение Венеры», «Весна», «Поклонение волхвов», «Сцены из жизни Моисея», а также иллюстрации к «Божественной комедии» Данте Алигьери. Многие из его шедевров представлены в коллекции галереи Уффици во Флоренции.

Sotheby’s, картина, Сандро Боттичелли
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