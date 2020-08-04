Советник главы Офиса президента рассказал, как Зеленский «ставил на место» Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский «очень деликатно» разграничил для главы МВД Арсена Авакова у кого в этой стране полномочия главы государства, а кто должен заниматься обязанностями министра. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Чиновник соглашается с тем, что у Авакова есть влияние в окружении президента Зеленского, а иногда он вообще пытается перетянуть на себя обязанности главы государства.
«Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, а у Арсена Борисовича — безопасность», — рассказал советник Андрея Ермака по антикризисным коммуникациям.
Аваков, по словам Подоляка, понял, что Владимир Зеленский пришел на длительное время.
«Потому что невозможно (эффективно работать), когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента», — сказал советник председателя ОП.
20 мая Владимир Зеленский дал несколькочасовую пресс-конференции по случаю года своего президентства. Тогда же президент и заявил о том, что Аваков не является его кумиром, но он - мощный министр.
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