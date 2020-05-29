Зеленский потребовал наказать участников и заказчиков перестрелки в Броварах

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Украины Арсеном Аваков подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах (Киевская обл.), по предварительной информации, между легальными и нелегальными пассажирскими перевозчиками, должны быть наказаны.

«Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу. Хотелось бы, чтобы мы нашли заказчиков. Я думаю, что это очевидно. На видео я также видел, что выстрелы попали в окна. Нужно, чтобы мы там на месте разобрались, помогли людям, просто обычным людям, которые попали в эту ситуацию», — сказал он на встрече с главой МВД в пятницу с участием также премьер-министра Дениса Шмыгаля, видео которой было показано в эфире телеканала «Украина 24».

Зеленский задался вопросом, что неужели полиция не знала о происходящем в Броварах.

Президент отметил, что произошедшее «напоминало 90-е годы».