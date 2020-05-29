Аваков доложил Зеленскому о ситуациии в Броварах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что в результате перестрелки в Броварах в настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больниц, сообщила пресс-служба президента.
«В настоящее время задержаны 20 человек, трое находятся в больнице с ранениями различной степени тяжести», — сказал Аваков на встрече с Зеленским в пятницу, на которой также присутствовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Аваков отметил, что по полиции Винницкой области будут сделаны кадровые выводы после произошедшей в Броварах Киевской области перестрелки, устанавливаются те, кто направлял вооруженных людей из Винницы в Бровары.
«Почему выпустили такую группу людей, хоть и с охотничьим оружием? Надо было реагировать. К концу дня я смогу предложить, какое административное реагирование нужно осуществлять», — сказал глава МВД.
Аваков доложил Зеленскому, что конфликт произошел между представителями фирм, которые занимаются пассажирскими перевозками в Броварах, и, по одной из версий, может быть связан с коррупционными сделками с тендерами по распределению маршрутов.
В схватке участвовали около 100 человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.
«Киевские перевозчики позвали так называемых „титушек“, пригласив их из столицы и Винницкой области», — отметил Арсен Аваков. По информации министра, группа из Винницкой — сотрудники одной из охранных фирм.
Объявлен план-перехват для задержания организаторов. Также устанавливаются лица, которые направляли вооруженных людей из Винницы.
Аваков сообщил, что полиция находится в координации с прокуратурой и судом для избрания задержанным меры пресечения.
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