В «Квартале 95» рассказали, кто продал права на «Слугу народа» российскому каналу

Права на телетрансляцию сериала «Слуга народа» с президентом Владимиром Зеленским в главной роли российскому телеканалу «ТНТ» (входит в медиахолдинг «Газпром-медиа») передала шведская компания Eccho Rights (дистрибутор ряда продуктов студии «Квартал 95» с 2012 года), сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе студии.
«Eccho Rights обладает мировым правами на дистрибуцию некоторых тайтлов библиотеки „Квартал 95“. Компания продает на разные территории разные виды прав: трансляция на ТВ, VOD-права и т.д.», — отметили в студии.
Согласно ответу на запрос агентства, студия «Квартал 95» еще в 2012 году начала сотрудничество с международным дистрибутором Eccho Rights — с тех пор шведская компания представляет проекты студии на рынках мира.
По информации «Квартал 95», компания Eccho Rights после премьеры первого сезона сериала «Слуга народа» продала формат сериала американской компания FOX Studios, а сам сериал — самой популярной онлайн-платформе мира — Netflix.
«Кроме того, формат сериала или сам сериал были проданы более чем в 20 стран, среди которых Франция, Вьетнам, Филиппины, Греция, Сербия, Черногория, Болгария, Польша, Сербия, Индия, Корея, Греция, Казахстан, Литва, Эстония, Молдова, Монголия, Финляндия, Грузия и Беларусь. Проект посмотрели миллионы зрителей, как в Украине, так и за ее пределами», — подчеркнули в «Квартале».
В то же время, в студии не ответили на вопрос, на каких условиях будет вестись показ «Слуги народа» на российском телеканале «ТНТ», а также получит ли «Квартал 95» роялти с этого показа.
Как сообщалось, ранее в этом году компания Eccho Rights продала российской компании «Яндекс» эксклюзивные права на показ в интернете на территории РФ сериала «Слуга народа», после чего свободный доступ к его показу был заблокирован с 22 мая на территории России по просьбе правообладателя.
Eccho Rights — международная компания по управлению правами с офисами в Стокгольме, Стамбуле, Мадриде и Маниле. Начиная с 2018 года Eccho Rights входит в состав CJ ENM, одной из крупнейших в Азии медиа- и развлекательных компаний.
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