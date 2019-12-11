В Кремле призвали не верить «фантазиям» Авакова, который не участвовал в переговорах

Помощник президента России Владислав Сурков призвал не верить фантазиям главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что происходило на саммите «нормандской четверки» в Париже, так как тот не участвовал в нем.

«Переговоры в Париже в понедельник не были ни особенно трудными, ни эмоционально заряженными. Скорее, долгими, — отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС. — Что касается фантазий Авакова, то наилучшим комментарием к ним служат его собственные слова. В том же интервью, где он дает характеристики участникам российской делегации, он сообщает важные сведения и о себе самом».

«Он говорит, что его — цитирую — „близко не подпустили“ к переговорам. А также, что после переговоров он пробрался в помещение и активно допивал вино, оставшееся после ужина лидеров „нормандской четверки“. „Померольчик“, по его выражению. Так что не нужно верить словам человека, который не был на переговорах, да еще к тому же и пьяного», — заключил Владислав Сурков.

Напомним, что после встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков, входивший в состав украинской делегации, сообщил о якобы имевшем месте «инциденте» между помощником президента Украины Андреем Ермаком и помощником президента России Владиславом Сурковым.