В Аргентине собираются ввести 30-процентный налог на покупку валюты

Правительство Аргентины, сформированное новым президентом этой страны Альберто Фернандесом, подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты, в том числе долларов США. Об этом сообщила во вторник на своем сайте газета La Nación.
Согласно документу, налог будет распространяться на покупку валюты для личных сбережений, а также на приобретение товаров и услуг за границей, в том числе во время туристических поездок. Предполагается, что эта мера будет действовать в течение ближайших пяти лет. От налога будут освобождены расходы на образование, научную деятельность, медицинские услуги, а также покупка лекарств и книг.
Не менее 70% собранных средств правительство намерено направить на социальные нужды, а оставшиеся 30% - на финансирование проектов инфраструктуры и развитие внутреннего туризма. В настоящее время в Аргентине действует лимит на покупку иностранной валюты физическими лицами в размере до $200 в месяц.
Аргентина уже несколько лет не может восстановить темпы роста экономики и входит в число стран с самой высокой инфляцией. 10 декабря в должность президента страны вступил левоцентрист Альберто Фернандес.
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