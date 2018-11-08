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За 10 месяцев 2018 года бюджет выполнен с дефицитом почти в 5 миллиардов

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За 10 месяцев 2018 года бюджет выполнен с дефицитом почти в 5 миллиардов

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года был выполнен с дефицитом 4,8 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете предельного уровня 80,6 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов.

Ведомство уточнило, что дефицит общего фонда составил 10,5 млрд грн при установленном на год потолке в 57,4 млрд грн.

По итогам 9 месяцев Госказначейство отчиталось о дефиците госбюджета в 7,3 млрд грн, в том числе по общему фонду — 11,3 млрд грн, что означает профицит госбюджета в октябре.

Минфин указывает, что успешные переговоры с МВФ способствовали выходу Украины на международные рынки капиталов, что позволило увеличить внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета по итогам 10 месяцев до 19,4 млрд грн, или $725 млн.

По данным ведомства, за январь-октябрь 2018 доходы госбюджета выросли на 15,4% к аналогичному периоду 2017 года и составили 747,4 млрд грн, или 99,7% бюджетной росписи на этот период.

Основными причинами недовыполнения поступлений (2,4 млрд грн) Минфин назвал недополучение дивидендов, начисленных на акции — 9,7 млрд грн, акцизного налога — 6 млрд грн, средств, перечисляемых НБУ, — 5,9 млрд грн, поступлений от продажи конфиската — 4,5 млрд грн, НДС с ввезенных товаров — 0,7 млрд грн, рентной платы за пользование недрами — 3,2 млрд грн и ввозной пошлины — 1,2 млрд грн при одновременном перевыполнении собственных поступлений на 14,2 млрд грн, налога на прибыль предприятий — на 13,1 млрд грн, НДС с произведенных товаров с учетом возмещения — на 0,4 млрд грн и налога и сбора с доходов физических лиц — на 1 млрд грн.

Доходы общего фонда государственного бюджета за январь-октябрь 2018 составили 673,2 млрд грн, что на 105,1 млрд грн (18,5%) больше, чем в прошлом году, уточнило финансовое ведомство.

Минфин отмечает, что наиболее значимые для государства расходы (социальные, оборону и безопасность, обслуживание госдолга) были профинансированы в полном объеме. По его данным, всего расходы за январь-октябрь-2018 выросли к январю-октябрю 2018 на 16,3% — до 751,8 млрд грн, в том числе общего фонда — на 15,1%, до 687,8 млрд грн.

При этом расходы на обслуживание государственного долга уменьшились на 8,3%, или на 8,3 млрд грн по сравнению с прошлогодними.

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Минфин уточняет, что расходы общего фонда госбюджета на заработную плату с начислениями возросли по сравнению с январем-октябрем 2017 года на 30,9 млрд грн, или 30% — до 133,8 млрд грн, а на социальное обеспечение — на 21,8 млрд грн, или 19,7%, и составили 132 млрд грн.

Трансферт Пенсионному фонду за январь-октябрь 2018 профинансирован на 100% в объеме 118,8 млрд грн, что на 21,1%, или 20,7 млрд грн, больше показателя января-октября 2017 года.

Минфин, бюджет
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Четверг, 8 ноября 2018
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