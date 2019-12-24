Турция собирается направить своих военных в Ливию

Парламент Турции разрабатывает законопроект, который в будущем позволит Анкаре направить своих военнослужащих в Ливию. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Нам может понадобиться законопроект, который позволит нам направить военных в Ливию. Парламент работает над этим», — сказал представитель Эрдогана, которого цитирует ТАСС.

Калын при этом отметил, что характер военной помощи Турции Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии будет определяться, исходя из тех или иных обстоятельств. «Это может быть и обучение военных, но также и гуманитарные миссии», — добавил он.

В понедельник глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж подтвердил, что обратился к Анкаре за военной помощью. Подписанный в ноябре ливийско-турецкий меморандум о сотрудничестве в военной сфере предусматривает возможность поставок техники, оборудования и вооружений для использования в наземных, морских и воздушных операциях.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к "решающей битве за столицу.