В столицу Ливии прибыл турецкий спецназ

Турецкие силы специального назначения прибыли в Триполи, чтобы защищать чиновников Правительства национального согласия (ПНС).

Об этом передает DW.

В столицу Ливии также прибыли турецкие военные, часть из них займется обучением ливийских коллег, а часть − разведкой.

Ранее о том, что турецкие войска отправляются в Ливию, чтобы поддержать ПНС, заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция начала перебрасывать свои войска в страну 16 января.

Парламент Турции 2 января принял закон об отправке войск в Ливию. В документе, среди прочего, отмечается, что такой шаг необходим, поскольку обострение ситуации в Ливии будет иметь негативное влияние на интересы Турции в регионе.

5 января президент Турции заявил, что Анкара уже начала перебрасывать свои войска на территорию Ливии.

Напомним, что в настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.