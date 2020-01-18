В столицу Ливии прибыл турецкий спецназ

Турецкие силы специального назначения прибыли в Триполи, чтобы защищать чиновников Правительства национального согласия (ПНС).
Об этом передает DW.
В столицу Ливии также прибыли турецкие военные, часть из них займется обучением ливийских коллег, а часть − разведкой.
Ранее о том, что турецкие войска отправляются в Ливию, чтобы поддержать ПНС, заявлял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Турция начала перебрасывать свои войска в страну 16 января.
Парламент Турции 2 января принял закон об отправке войск в Ливию. В документе, среди прочего, отмечается, что такой шаг необходим, поскольку обострение ситуации в Ливии будет иметь негативное влияние на интересы Турции в регионе.
5 января президент Турции заявил, что Анкара уже начала перебрасывать свои войска на территорию Ливии.
Напомним, что в настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016