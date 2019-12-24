Зеленский назначил нового постпреда Украины при Совете Европы

Президент Украины Владимир Зеленский назначил дипломата Бориса Тарасюка постоянным представителем страны при Совете Европы, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства во вторник.

«Назначить Тарасюка Бориса Ивановича постоянным представителем Украины при Совете Европы», — говорится в тексте указа.

В сентябре Зеленский уволил с должности постоянного представителя страны при Совете Европы Дмитрия Кулебу.

Тарасюк —дипломат и бывший депутат Верховной Рады, дважды был министром иностранных дел.