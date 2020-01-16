Эрдоган сообщил об отправке турецких войск в Ливию

Турция начинает вводить войска в Ливию для поддержки международно признанного правительства в Триполи, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

По его словам, Анкара будет продолжать использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности в Ливии.

«Мы отправляем наши войска, чтобы обеспечить сохранения законного правительства в Ливии и стабильности на юге региона. Учитывая, что ситуация выходит за пределы границ безопасности, Турция намерена мобилизовать все необходимые средства», — сказал он.

Читайте также: Народные депутаты просят СБУ запретить въезд российским певцам Сюткину и Серову

Напомним, что в настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.