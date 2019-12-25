Эрдоган заявил о присутствии российских наемников в Ливии

Анкара все еще готова рассмотреть возможность отправки военных в Ливию, если подобный запрос поступит от Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Тунисе.
Кроме того, он выступил с утверждением, что сейчас в Ливии находятся не менее 2 тыс. бойцов российской частной военной компании «Вагнер». По словам Эрдогана, в Ливии также присутствуют бойцы из Судана, численность которых насчитывает более 5 тыс. человек.
«Мы никогда не находились в какой-либо другой стране без приглашения со стороны властей этого государства. Если соответствующее приглашение поступит, то мы его рассмотрим», — сказал турецкий лидер. Трансляция его выступления велась на официальной странице президента Турции в Twitter.
23 декабря глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж подтвердил, что обратился к Анкаре за военной помощью. Подписанный в ноябре ливийско-турецкий меморандум о сотрудничестве в военной сфере предусматривает возможность поставок техники, оборудования и вооружений для использования в наземных, морских и воздушных операциях.
В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к «решающей битве за столицу».
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