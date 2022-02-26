Эрдоган пригласил Путина в Турцию поговорить про деэскалацию

Президент Турции Тайип Эрдоган на заседании правящей партии сообщил, что пригласил российского коллегу Владимира Путина в Турцию для обсуждений по деэскалации в Украине, передал телеканал TGRT Haber.

«На заседании правящей партии, где главным вопросом была ситуация в Украине, президент Эрдоган сказал, что Турция должна стоять за мир. «В телефонном разговоре с господином Путиным я пригласил его в Турцию для нормализации ситуации», — приводит цитату Эрдогана телеканал.