Bloomberg узнал о боях с участием российских наемников в Ливии

Наемники российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Среди собеседников агентства — чиновники из Ливии и стран Запада. По их данным, в начале сентября на передовую базу прибыли около 100 наемников, отмечает агентство.

По данным ливийских и западных чиновников, они прибыли для участия в наступлении сил Ливийской национальной армии Халифы Хафтара на Триполи. Их приезд совпал с усилением авиаударов силами фельдмаршала, которые находятся на окраинах ливийской столицы с начала апреля. Один из командиров наемников (его имя не приводится) подтвердил агентству, что россияне участвуют в боях в Ливии, и отметил, что некоторые из них погибли в ходе столкновений.

Человек, близкий к правительству России, сказал изданию, что Москва дистанцируется от властей в Триполи, поддерживаемыми ООН, и рассчитывает, что Хафтар завладеет преимуществом в борьбе за ливийскую столицу. Российские чиновники полагают, что сын экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи будет работать во властных структурах страны, даже если не станет главой государства.

Представитель Ливийской национальной армии Хафтара заявил агентству, что в ее составе нет российских или других иностранных бойцов.

Напомним,что после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии так и не возник единый центр управления страной, за контроль борются несколько группировок. Запад страны вместе со столицей Триполи контролирует Правительство народного единства, созданное под эгидой ООН (его поддерживают страны Запада). На востоке власть у Палаты представителей Ливии, так называемого правительства в Торбуке, ее поддерживает Ливийская национальная армия Хафтара. Хафтар контактирует с Москвой: к примеру, в ноябре 2018 года он проводил переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу.