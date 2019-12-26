Эрдоган хочет отправить турецких военных в Ливию

Президент Турции Тайип Эрдоган намерен в январе, когда законодатели возобновят работу, направить в парламент запрос об отправке турецких военных в Ливию. Об этом он сообщил в четверг во время выступления в Анкаре.

«Как только откроется парламент, мы первым делом направим туда запрос об отправке войск. Если нам поступит соответствующее приглашение (со стороны Триполи об отправке войск, — Ред.), то мы его примем», — сказал он. При этом Эрдоган указал, что «в отсутствие запроса из Триполи военные никуда не поедут».

«Мы окажем любую поддержку администрации в Триполи, которая ведет борьбу с мятежным генералом, за которого выступают некоторые европейские и арабские страны. Они помогают ему, а мы на стороне законного правительства Ливии», — сказал турецкий лидер.

Напомним, что в настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. Последний объявил 12 декабря, что его вооруженные силы приступают к «решающей битве за столицу».