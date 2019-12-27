В регионах начали снижать тарифы на тепло

Местные власти городов начала пересматривать тарифы для населения на тепло, в Кропивницком сумма в платежке уменьшится на 28,7%.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграмм-канале.
«Раньше правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого — там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%. Призываю всех представителей власти на местах активно приобщаться к этому процессу», — пишет премьер.
Напомним, 24 декабря Гончарук пообщал, что «платежки» за тепловую энергию за счет их корректировки в соответствии с рыночной ценой на газ в декабре могут быть снижены на 300-400 гривен.
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