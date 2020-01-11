Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением самолета «МАУ», - Гончарук

Правительство считает признание Ираном вины за сбитый самолет «МАУ» под Тегераном важным шагом в процессе расследования крушения лайнера, которое до сих пор продолжается, написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook в субботу утром.

«Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины. Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией», — говорится в сообщении.

Премьер отметил, что украинские специалисты совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные «черные ящики» и место хранения части фрагментов самолета.

«Также была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800», — сообщил премьер.

Кроме того, в правительстве проинформировали, что уже были собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе и проходит работа над идентификацией тел. «Сегодня утром электронная ДНК-формула направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины», — сказано в сообщении.

Гончарук также подчеркнул, что Украина сделает все для раскрытия всех деталей трагедии и окажет поддержку семьям погибших.

Как сообщалось, ранее иранские СМИ со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил Ирана сообщили, что украинский Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.