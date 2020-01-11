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Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением самолета «МАУ», - Гончарук

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Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением самолета «МАУ», - Гончарук

Правительство считает признание Ираном вины за сбитый самолет «МАУ» под Тегераном важным шагом в процессе расследования крушения лайнера, которое до сих пор продолжается, написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook в субботу утром.

«Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины. Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией», — говорится в сообщении.

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Премьер отметил, что украинские специалисты совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные «черные ящики» и место хранения части фрагментов самолета.

«Также была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800», — сообщил премьер.

Кроме того, в правительстве проинформировали, что уже были собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе и проходит работа над идентификацией тел. «Сегодня утром электронная ДНК-формула направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины», — сказано в сообщении.

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Гончарук также подчеркнул, что Украина сделает все для раскрытия всех деталей трагедии и окажет поддержку семьям погибших.

Как сообщалось, ранее иранские СМИ со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил Ирана сообщили, что украинский Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

МАУ, Иран, Алексей Гончарук
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