В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета

В авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) были уверены, что их пассажирский самолет Boeing 737-800, потерпевший крушение под Тегераном, не мог стать причиной катастрофы.

«Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолёт не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы», - написал президент «МАУ» Евгений Дыхне на странице в Фейсбук.

Он также поблагодарил за поддержку тех, кто разделял эту позицию. «Спасибо всем думающим и анализирующим, кто с нами это разделял и разделяет. Для нас это очень важно. Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие», — добавил Дыхне..

Как сообщалось, ранее Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета «великой трагедией» и «непростительной ошибкой».

«Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования», — написал Рухани в субботу в Твиттере.

«Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей», — отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших — 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, по 3 — ФРГ и Великобритании.