В Иране признали, что украинский самолет был сбит из-за «человеческой ошибки»

Украинский пассажирский самолет Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом заявил генштаб вооруженных сил Ирана, передает Reuters.
В заявлении генерального штаба говорится, что самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы. Также говорится, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом.
«В результате человеческой ошибки этот самолет был сбит», — указано в заявлении.
В своем Twitter глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал, что по предварительным выводам внутреннего расследования Вооруженных сил Ирана установлено, что к катастрофе привела «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США».
«Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — заявил глава иранского МИД.
Напомним, ранее издание The Guardian сообщило, что иранские военные могли перепутать украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ с враждебным американским объектом. В 6:15 утра в районе аэропорта в Тегеране американская система раннего обнаружения пусков баллистических ракет зафиксировала характерные особенности двух выпущенных ракет. После этого американские спутники зафиксировали инфракрасную вспышку. Это был взрыв.
Авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
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