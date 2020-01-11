В Иране признали, что украинский самолет был сбит из-за «человеческой ошибки»

Украинский пассажирский самолет Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Тегеране был случайно сбит в результате «человеческой ошибки». Об этом заявил генштаб вооруженных сил Ирана, передает Reuters.

В заявлении генерального штаба говорится, что самолет был сбит в условиях повышенной боевой готовности из-за ожидания возможного ракетного удара со стороны США после атаки на иракские авиабазы. Также говорится, что украинский самолет пролетал рядом с важным военным объектом.

«В результате человеческой ошибки этот самолет был сбит», — указано в заявлении.

В своем Twitter глава Министерства иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал, что по предварительным выводам внутреннего расследования Вооруженных сил Ирана установлено, что к катастрофе привела «человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США».

«Мы глубоко сожалеем, приносим извинения и соболезнования нашему народу, семьям всех жертв и другим пострадавшим странам», — заявил глава иранского МИД.

Напомним, ранее издание The Guardian сообщило, что иранские военные могли перепутать украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ с враждебным американским объектом. В 6:15 утра в районе аэропорта в Тегеране американская система раннего обнаружения пусков баллистических ракет зафиксировала характерные особенности двух выпущенных ракет. После этого американские спутники зафиксировали инфракрасную вспышку. Это был взрыв.

Авиакатастрофа под Тегераном произошла рано утром 8 января 2020 года. Авиалайнер Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, однако после взлета связь с ним прервалась. Самолет упал в 15 км от аэропорта вылета, погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа.