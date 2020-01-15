Комитет Рады поддержал изменения в Регламент

Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады рекомендует парламенту принять за основу законопроект № 2691 «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно усовершенствования законодательной процедуры».

Об этом говорится в Заключении комитета, опубликованном на странице законопроекта.

«Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины включить указанный законопроект в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва и по результатам рассмотрения в первом чтении принять его за основу», — говорится в заключении комитета.

Авторами законопроекта являются народные депутаты от «Слуги народа» во главе с председателем фракции Давидом Арахамия.

Проект закона предлагает внесение ряда изменений в Регламент Верховной Рады.

В частности, предлагается установить, что в дни проведения пленарных заседаний, как правило, во вторник и среду будет проводиться обсуждение законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения. Четверг предлагается назначить днем голосования (в том числе относительно предварительно поддержанных предложений, поправок) при рассмотрении законопроектов по процедуре первого, второго или третьего чтения, по результатам осуществления учредительной, организационной, контрольной или иных функций Верховной Рады, а также рассмотрение предложений по устранению несогласованностей или неточностей в принятом законе, рассмотрение законов, возвращенных президентом.

При рассмотрении законопроектов во втором чтении Верховная Рада будет проводить голосование по каждому предложению, поправке, в отношении которой было принято решение о предварительной поддержку не менее чем одной третью голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

Предполагается, что голосование относительно учтенных главным комитетом предложений, поправок будет проводиться после завершения голосования относительно отклоненных главным комитетом предложений и поправок.

Проект закона также предлагает не допускать внесения идентичных предложений и поправок в законопроекты.

Законопроекты, определенные президентом как неотложные, предлагается включать в повестку дня вне очереди без голосования.

При отмене решений Верховной Рады о принятии в целом как закона законопроекта, определенного как неотложный, соответствующий проект постановления Верховной Рады будет вноситься на рассмотрение парламента не менее 45 народными депутатами Украины, президентом или Кабинетом министров.

Проектом закона также предлагается определить, что к законопроекту, определенному как неотложный, альтернативный законопроект может быть внесен не позднее чем в 7-дневный срок после дня предоставления народным депутатам такого законопроекта, а к повторному первому чтению — в 5-дневный срок со дня направления на повторное первое чтение соответствующего законопроекта.

При подготовке законопроекта, определенного как неотложный, ко второму чтению предложения и поправки к нему будут вноситься в 7-дневный срок после дня принятия законопроекта за основу, а при подготовке к повторному второму чтению — в 5-дневный срок после дня предыдущего второго чтения.

Законопроекты, определенные как безотлагательные, по которым поступило письменное представление об их поддержке, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады, предлагается рассматривать в порядке, который будет определяться Верховной Радой по представлению комитета, к предмету ведения которого относятся вопросы регламента.

Законопроект, определенный как неотложный, после завершения его предварительного рассмотрения или доработки будет включаться в повестку дня ближайшего пленарного заседания парламента и рассматриваться вне очереди с обсуждением по сокращенной процедуре, если Верховной Радой не будет принято решение о его рассмотрении по процедуре полного обсуждения.

Кроме этого, в Регламенте Верховной Рады предлагается предусмотреть, что парламент на пленарном заседании однократно может принять решение об изменении его продолжительности.