США и Китай подписали торговую сделку, Трамп готов ехать в Пекин

Президент США Дональд Трамп заявил в среду о готовности в ближайшее время нанести визит в Китай, чтобы «ответить взаимностью» на подписание американо-китайского соглашения о первой фазе торговой сделки по урегулированию двусторонних споров.

«В не столь отдаленном будущем я отправлюсь в Китай, чтобы ответить взаимностью», — сказал он, выступая в Белом доме на церемонии подписания соглашения по первой фазе торговой сделки.

Американский лидер предположил, что председатель КНР Си Цзиньпин «прямо сейчас смотрит» трансляцию церемонии. «Сегодня мы делаем важный шаг — никогда до этого такого не было сделано по отношению к Китаю — к будущему справедливой и взаимовыгодной торговли, мы подписываем первую фазу исторического торгового соглашения», — подчеркнул президент.

Детали сделки пока не были объявлены. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу ранее заявил, что США сохранят пошлины на ряд товаров из Китая, чтобы убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, обозначенных в первой фазе торгового соглашения между странами. Министр финансов США Стивен Мнучин также сообщил, что пошлины на китайские товары останутся в силе до соглашения о второй фазе торговой сделки с КНР.

Как ожидается, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию будут введены через 30 дней после подписания документа.