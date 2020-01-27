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«Укрзализныце» нужно более 50 миллиардов гривен для обновления локомотивов

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«Укрзализныце» нужно более 50 миллиардов гривен для обновления локомотивов

«Укрзализныце» нужно 51,2 миллиарда гривень в течение 6 лет для обновления локомотивного парка, из всех локомотивов УЗ, только 5,3% моложе 25 лет.

Об этом сообщил член правления АО «Укрзализныця» Франтишек Буреш во время заседания межфракционного депутатского объединения, сообщает пресс-служба компании.

«Сейчас нам приходится балансировать между обновлением подвижного состава, модернизацией, переоснащением, капитальными и текущими ремонтами локомотивов», — пояснил член правления.

Буреш отметил, что парк локомотивов Укрзализныци на сегодняшний день морально и физически устарел: износ электровозов составляет 94,4%, тепловозов — 98,3%. Из общего инвентарного парка локомотивов лишь 190 единиц или 5,3% моложе 25 лет.

Также он выразил уверенность, что Укрзализныця будет поддерживать отечественных производителей подвижного состава.

«Несмотря на то, что есть необходимость приобрести на лучших условиях новые локомотивы иностранного производства 135АС, 50DC, 20 AC/DC в течение 2020-2025 гг., мы четко требуем существенной локализации их производства на отечественных предприятиях», — отметил Буреш.

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Член правления также сообщил, что к 2025 году планируется с привлечением украинских производителей осуществить восстановление и модернизацию 1023 локомотивов и капитальный ремонт 1049 единиц тягового подвижного состава.

Напомним, что «Укрзализныця» ожидает показатель прибыли по итогам 2019 года на уровне 2,5-3 млрд гривен.

УЗ, локомотивы
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Понедельник, 27 января 2020
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