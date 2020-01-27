Гончарук анонсировал строительство в Украине рекордного количества дорог в 2020

Премьер Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году планируют построить рекордное количество дорог — минимум 4000 километров.
Об этом глава правительства заявил на презентации планов работы Укравтодора «Дороги UA 2020», передает ЭП.
«Конечно, Украине нужны хорошие дороги. Без хороших дорог не будет экономического роста, экономического прорыва, это невозможно просто потому, что логистика решает в современном мире ... Дороги — это и рабочие места, и налоги. Поэтому в этом году мы поставили себе целью построить рекордное количество дорог — минимум 4000 километров. Речь не о ямочном ремонте, речь идет или о новом строительстве, или о реконструкции.
То есть, на выходе нам нужно 4000 качественных хороших дорог», — подчеркнул он.
«Лично я считаю флагманским проектом на этот год дорогу Решетиловка — Днепр, где мы должны достичь максимальной скорости, чтобы соединить первоклассной дорогой Киев с Днепром, а затем с Мариуполем — то есть, фактически до Мариуполя должна быть хорошая дорога, по которой можно быстро добраться», — добавил премьер.
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