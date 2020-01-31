Дело против Кернеса возобновили

Полтавский апелляционный суд 31 января отменил закрытие дела в отношении харьковского городского главы Геннадия Кернеса и его охранников за истязания людей.

«Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 года удовлетворил апелляционные жалобы Офиса генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинения телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 года на территории Харькова. Сейчас обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлено на новое судебное рассмотрение», — сообщил Офис генпрокурора.

В 2018 году суд закрыл дело против Кернеса в связи с якобы отказом стороны обвинения от поддержания государственного обвинения.

В офисе генпрокурора отметить, что «суд, принимая такое решение, незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров ГПУ летом 2018 года по неизвестным причинам в судебном заседании как фактический отказ от обвинения».

Сейчас ход судебного разбирательства находится на контроле руководства Офиса генпрокурора.

После закрытия дела в апелляционный суд поступило 3 заявления об обжаловании такого решения. Кернес часто не являлся на заседание апелляционного суда.

Напомним, что 25 января 2014 года в Харькове напали на участников шествия в поддержку Евромайдана.

В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО «Батькивщина») заявил о похищении двух активистов Евромайдана — Александра Кутянина и Сергея Ряполова «после того, как они снимали номера автомобилей „друзей Кернеса“ у гостиницы „Националь“ ».

2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) и о завершении досудебного расследования.

26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл дело против Кернеса и его охранников — «в связи с отказом стороны обвинения от поддержания обвинения по делу».