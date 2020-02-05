На телеканале «1+1» идут обыски

В Киеве в помещении редакции программы «Секретные материалы» телеканала «1+1» медиагруппы «1+1 media» в среду вечером сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски.
«Прямо сейчас на телеканале „1+1“ по адресу Куреневская, 18 — идёт обыск. Маски-шоу организовано СБУ. Я выезжаю на место. Предлагаю присоединиться коллегам-депутатам. И журналистам. Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже Порошенко», — сообщил народный депутат Александр Дубинский в Telegram.
О проведении обысков в редакции «Секретных материалов» пишет на своей странице в соцсети Фейсбук журналист этой программы Владимир Тимофийчук.
«Обыски в редакции «Секретных материалов», — написал он на странице.
Также Тимофийчук ведет стрим из офиса «Секретных материалов», в котором в данный момент проходят обыски.
Согласно определению суда, которое попало в кадр стрима, обыски проводит Служба безопасности Украины.
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