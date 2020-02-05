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Рябошапка обещает через неделю рассказать, кто слушал премьера
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Рябошапка обещает через неделю рассказать, кто слушал премьера

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Рябошапка обещает через неделю рассказать, кто слушал премьера

Следствие пока не имеет окончательных результатов расследования относительно прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, но будет готово отчитаться по этому делу через 1-2 недели.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 5 февраля, сообщает Укринформ.

«Относительно прослушивания премьер-министра Украины. Расследование осуществляется сейчас Службой безопасности Украины. Мы заслушали это производство на прошлой неделе. Пока нет окончательных результатов и я думаю, что где-то в течение недели-двух, как нам сообщали наши коллеги, мы будем иметь результат, о котором мы сообщим президенту и обществу», — сказал Рябошапка.

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Как сообщалось, 15 января на YouTube-канале была опубликована аудиозапись якобы разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записи человек, голос которого похож на голос премьера, говорит о своей и президента некомпетентности в экономических вопросах.

Руслан Рябошапка, Алексей Гончарук
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