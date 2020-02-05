Рябошапка обещает через неделю рассказать, кто слушал премьера

Следствие пока не имеет окончательных результатов расследования относительно прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, но будет готово отчитаться по этому делу через 1-2 недели.
Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в среду, 5 февраля, сообщает Укринформ.
«Относительно прослушивания премьер-министра Украины. Расследование осуществляется сейчас Службой безопасности Украины. Мы заслушали это производство на прошлой неделе. Пока нет окончательных результатов и я думаю, что где-то в течение недели-двух, как нам сообщали наши коллеги, мы будем иметь результат, о котором мы сообщим президенту и обществу», — сказал Рябошапка.
Как сообщалось, 15 января на YouTube-канале была опубликована аудиозапись якобы разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записи человек, голос которого похож на голос премьера, говорит о своей и президента некомпетентности в экономических вопросах.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016