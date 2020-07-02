Телеканал «1+1» проверят из-за показа сериала на русском языке

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» из-за признаков нарушения требований языкового законодательства во время показа сериала «Кухня».
Об этом говорится в сообщении совета.
Согласно сообщению, в период с 27 по 30 апреля Нацсовет зафиксировал, что телеканал «1+1» демонстрировал сериал «Кухня» (производитель — Россия) на русском языке с украинскими субтитрами, что является признаком нарушения требований абзаца второго части пятой статьи 10 и пункта «а» части первой статьи 59 закона «О телевидении и радиовещании».
Указывается, что ООО «Телерадиокомпания «Студия 1+1» имеет государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов (посерийно) «Кухня» с эксклюзивным правом показа, и согласно этим прокатным удостоверениям языком распространения является украинский.
Национальный совет проверит деятельность телеканала «1+1» на наличие соответствующих нарушений; результаты проверки регулятор рассмотрит на своем заседании и утвердит соответствующее решение.
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