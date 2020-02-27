Обыск СБУ в доме журналиста телеканала «1 +1» признан незаконным

Шевченковский районный суд г.Киева признал незаконным проведение обыска в доме и изъятие имущества у журналиста телеканала «1 +1» Дениса Данько, сообщает пресс-служба группы «1+1 медиа» в четверг.
«Сегодня, 27 февраля 2020 года, состоялось рассмотрение жалобы по результатам проведения обыска в жилом помещении и изъятия имущества у журналиста телеканала „1+1“ Дениса Данько. Судебным решением Шевченковского районного суда г.Киева обыск был признан незаконным. Суд обязал следователей немедленно вернуть все имущество, изъятое в ходе обыска в доме журналиста», — сказано в сообщении.
Так, решение суда подтверждает позицию, которая была ранее озвучена группой «1+1 медиа» о незаконности, противоправности и безосновательности действий СБУ.
Также отмечается, что заседание судьи в ответ на жалобу медиахолдинга относительно обысков и возвращения изъятых в компании системных блоков был повторно назначен на 4 марта.
«Подчеркиваем, что „1+1 медиа“ продолжает защищать права и интересы медиагруппы и своих сотрудников и информировать общественность о дальнейшем ходе событий», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 5 февраля в Киеве в помещении редакции программы «Секретные материалы» телеканала «1+1» медиагруппы «1+1 media» в среду вечером сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что обыски в офисе телеканала «1+1» являются необходимыми следственными мероприятиями и не являются давлением на СМИ.
Вместе с тем в СМИ сообщали, что речь идет деле по факту прослушивания комнаты для совещаний премьер-министра Алексея Гончарука. Следствие подозревает, что скандальные записи якобы «слил» журналист телеканала «1+1» Евгений Куксин.
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