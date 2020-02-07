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Коррупция в энергетике: ВАСК запретил Суркисам общаться с подозреваемым Крючковым

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Коррупция в энергетике: ВАСК запретил Суркисам общаться с подозреваемым Крючковым

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) запретил подозреваемому в хищении средств подконтрольных государству облэнерго, экснардепу Дмитрию Крючкову, общаться с Игорем и Григорием Суркисами. Об этом сказано в постановлении суда от 24 декабря 2019 года, передает Багнет.

Суд выдал соответствующий запрет в ходе изучения материалов уголовного дела № 2015000000000200 — о коррупции в энергетике.

По версии следствия НАБУ, Крючков является организатором схемы, согласно которой его компания «Энергосеть» через процедуру выкупа долгов ОАО «Запорожьеоблэнерго» (частично принадлежит братьям Суркисам, — ред.), нанесла государству ущерб на общую сумму более 346 млн грн.

В совершении преступления следствие официально подозревает пока только двух человек — самого Крючкова и директора энергосбыта ОАО «Запорожьеоблэнерго».

Однако, среди фигурантов уголовного производства — бывший народный депутат Игорь Кононенко, а также братья Игорь и Григорий Суркисы.

24 декабря 2019 года состоялось заседание Высшего антикоррупционного суда, в ходе которого Крючкову продлили меру пресечение, а точнее срок действия обязательств, установленных ранее.

Среди прочего, суд также запретил Крючкову встречаться с рядом лиц.

«Воздерживаться от общения, касающегося данного уголовного производства, с подозреваемым ОСОБА_2, и со свидетелями ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, вне процессуальных действий», — говорится в постановлении суда.

По данным Единого Реестра Судебных Решений, и портала «Суд. власть», речь, полагают журналисты, идет о директоре энергосбыта ОАО «Запорожьеоблэнерго», о сыне Крючкова, а также об Игоре и Григорие Суркисах.

Напомним, что уголовное дело касательно махинаций «Энергосети» расследуется с 2015 года. В июле 2016-го Крючкова объявили в розыск. Весной 2018 года он был задержан в Германии по запросу Украины, однако затем был отпущен под залог, несмотря на требования НАБУ и САП об его экстрадиции в Украину.

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Украинские правоохранители добились экстрадиции Крючкова в апреле 2019 года — и сразу по приезду в Украину он был арестован Соломенским райсудом.

Издание напоминает, что в прошлом году журналисты программы «Схемы» опубликовали расследование «П. дал добро». В нем были представлены телефонные разговоры между Крючковым, Кононенко, Суркисами и другими лицами, свидетельствующие о знакомстве всех фигурантов, а также о том, что деньги, вырученные на махинациях с облэнерго привозили в офис ФК «Динамо».

Григорий Суркис, Игорь Суркис, Дмитрий Крючков, ВАКС
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