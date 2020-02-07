«Оскар»-2020: кто претендует на победу и почему?

В этом году оскаровский сезон был самым коротким за всю историю награды. Из-за того, что церемонию перенесли с конца на начало февраля, номинантов тоже объявили очень рано — 13 января, на две недели раньше обычного. За главную кинопремию Америки будут сражаться 53 фильма, получивших в общей сложности 124 номинации.

По «Оскару» хорошо видна новая расстановка сил среди голливудских киностудий: стриминговый гигант Netflix впервые занял первое место по количеству номинаций (24), обогнав привычного лидера — студию Disney на одну номинацию. Этот факт окончательно утверждает Netflix как крупного игрока и серьезного конкурента даже для таких монстров, как Disney. Также вперед неожиданно вырвалась студия Sony Pictures, отхватив себе 20 номинаций и отодвинув Warner Bros. с 12 номинациями на четвертое место.

Если смотреть на распределение по фильмам, то больше всего номинаций получил «Джокер» Тода Филлипса (11), затем «Ирландец» Мартина Скорсезе, «1917» Сэма Мендеса и «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино с десятью номинациями, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Маленькие женщины» Греты Гервиг и «Паразиты» Пон Джун Хо — с шестью, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнгольда — с четырьмя.

Судя по отмеченным вниманием академиков картинам, «Оскар» подзабил на diversity (разнообразие) и обвинения в том, что #Oscarssowhite («Оскар такой белый»): честь афроамериканского сообщества в этом году будет отстаивать только Синтия Эриво в категории «Лучшая актриса» за роль в фильме «Гарриет». Также некоторые эксперты возмущаются, почему академики не включили Грету Гервиг в режиссерскую номинацию. Хотя можно сказать, что Гервиг еще повезло. Большинство картин, снятых женщинами-режиссерами, академики и вовсе обошли стороной. Например, «Прекрасный день по соседству» Мариэль Хеллер или «Прощание» Лулу Ванг. Правда, по словам академиков, в этом году номинациями были отмечены 62 женщины, что составляет примерно треть от общего числа номинантов. Но до режиссуры они, судя по всему, еще не доросли.

Зато «Оскар» стал обращать больше внимания на фильмы иностранных режиссеров: если в прошлом году фаворитами оскаровской гонки были «Рома» Альфонсо Куарона и «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, то в этом «Паразиты» подарили Южной Корее первые номинации в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший фильм», а Пон Джун Хо был впервые номинирован как режиссер.

Так кто же победит?

Обычно победителей «Оскара» можно определить несколькими способами, но в последние годы они начали давать сбой. Так, раньше лауреат категории «Лучший фильм» должен был быть обязательно отмечен в режиссерской номинации. Конечно, могут быть и исключения, но их за всю историю награды было всего два — «Шофер миссис Дейзи» и «Операция «Арго». Правда, в прошлом году к этому небольшому списку добавилась еще и «Зеленая книга» Питера Фаррелли, который не попал в категорию «Лучший режиссер». Еще один индикатор — номинация за монтаж. В этом году в ней присутствуют «Ирландец», «Паразиты», «Кролик Джоджо», «Ford против Ferrari» и «Джокер».

Согласно букмекерским ставкам, главные фавориты «Оскара» — «1917», «Паразиты», «Однажды... в Голливуде», «Джокер», и с большим отставанием от них идет «Ирландец».

Картины Пон Джун Хо, Филлипса, Тарантино и Скорсезе появились на оскаровском радаре довольно рано: кореец триумфально прошелся по Канну, получив «Золотую пальмовую ветвь», так же как и «Однажды... в Голливуде», который был очень тепло встречен каннской публикой; «Джокер» вызвал жаркие дискуссии в Венеции и в итоге уехал домой с «Золотым львом», а «Ирландец» после премьеры на Нью-Йоркском кинофестивале привел публику в настоящий экстаз.

«1917» вклинился в этот дружный ряд в самый последний момент и в итоге отобрал себе все плюшки наградного сезона: он стал лучшим фильмом «Золотого глобуса», Гильдии продюсеров, Гильдии сценаристов и премии БАФТА, что в более предсказуемые времена означало бы его однозначную победу на «Оскаре»

Однако недавно киноакадемия в Twitter запостила картинку с якобы предсказаниями о возможных лауреатах, чем повергла интернет-сообщество в замешательство. Уж очень это было похоже на то, что «Оскар» случайно слил победителей раньше времени. После инцидента с перепутанными конвертами в 2017 году, когда лучшим фильмом по ошибке назвали «Ла-ла Ленд» вместо «Лунного света», этому никто бы не удивился. Позже академия пояснила, что эти предсказания были основаны на мнении обычных пользователей, но убедила этим не всех. Так вот, судя по удаленной картинке, лучшим фильмом станет «Паразиты», а не «1917». Но проверить эту теорию мы сможем только в воскресенье.

В режиссерской категории с такими мастодонтами, как Мартин Скорсезе, который со своей девятой номинацией вообще стал самым номинируемым режиссером за всю историю «Оскара» (но награду получил всего раз), и Квентин Тарантино, будут соревноваться сразу два новичка — Пон Джун Хо и Тодд Филлипс. Для них это первая номинация за режиссуру, а Мендес попал в эту категорию после двадцатилетнего перерыва — в 2000 году он был номинирован за свой дебют «Красота по-американски» и победил.

Пока все факты говорят в пользу Мендеса: он получил награду Гильдии режиссеров, которая практически всегда предугадывает победителя «Оскара», а также «Золотой глобус» и премию БАФТА. Его главным конкурентом считают Пон Джун Хо, и, несмотря на то, что корейцу нечего противопоставить многочисленным наградам британца, некоторые эксперты верят, что академики решат отметить Пон Джун Хо, так как премия «Лучший фильм на иностранном языке» в случае победы «Паразитов» уйдет Южной Корее, а не лично режиссеру.

Актерские номинации в этом году более или менее предсказуемы. Пока все знаки указывают на то, что лучшим актером будет признан Хоакин Феникс. Он исправно собирает все награды, единолично отдуваясь за «Джокера» и произнося искренние речи об окружающей среде и недостатке чернокожих номинантов. Например, на церемонии БАФТА он так увлекся, что чуть не ушел со сцены без награды.

Примерно такая же история и с Рене Зеллвегер, которая стала лауреатом всех главных наград за роль Джуди Гарленд в фильме «Джуди». Ее главный конкурент — Скарлетт Йохансон. Это ее первая номинация на «Оскар», причем сразу в двух категориях: «Лучшая актриса» за «Брачную историю» и «Лучшая актриса второго плана» в «Кролике Джоджо». Правда, во второй номинации победу прочат не ей, а ее коллеге по «Брачной истории» Лоре Дерн.

В категории «Лучший актер второго плана» с ветеранами Джо Пеши, Аль Пачино («Ирландец»), Энтони Хопкинсом («Два папы») и Томом Хэнксом («Красивый день по соседству») соревнуется Брэд Питт («Однажды... в Голливуде»), и именно он является фаворитом этой гонки. Так же как и Феникс, он уже насобирал внушительный букет наград и тоже любит произносить речи, правда, в более юмористическом ключе. Во время получения премии Гильдии актеров он сказал, что роль каскадера в фильме Тарантино стала для него невероятно сложной — все-таки он играет парня, который любит употреблять запрещенные вещества, ходит без рубашки и не может найти общий язык с женой. Если Питт выиграет и на «Оскаре», нас, скорее всего, ждет еще одна остроумная речь.