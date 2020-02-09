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Военнослужащий в Таиланде убил 26 и ранил 57 человек

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Военнослужащий в Таиланде убил 26 и ранил 57 человек

По меньшей мере 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате стрельбы в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции по итогам силовой операции представитель министерства здравоохранения страны.

«Официальное число погибших в настоящее время составляет 20 человек, 42 получили ранения. Из них 21 все еще находится в больнице и 21 выписан», — сказал глава местного отделения Минздрава Наринрат Пхитчаякхамин. Как пишет газета The Bangkok Post, обновленные данные не включают еще пять человек, которые были обнаружены мертвыми в торговом центре в воскресенье утром.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча назвал основной мотив военнослужащего, который открыл стрельбу. Премьер считает, что основным мотивом нападавшего была обида из-за сделки с землей, в результате которой он почувствовал себя обманутым, передает агентство Reuters.

«Это был личный конфликт из-за сделки с домом», — уверен премьер. Он добавил, что противоречия были связаны с родственником командира, которого нападавший убил одним из первых.

«Это должен быть единственный и последний инцидент такого рода в Таиланде», — подчеркнул Прают Чан-Оча, выступая перед больницей Махарат в Накхонратчасима, где он встречался с пострадавшими.

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Он также сообщил, что, по уточненным данным, «27 человек, включая стрелка, погибли, 57 получили ранения». Из 57 пострадавших 32 человека до сих пор находятся в больнице, 25 — выписаны.

Таиланд, стрельба
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