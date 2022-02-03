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Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой Китайской стене

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Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой Китайской стене

Актер Джеки Чан стал участником эстафеты олимпийского огня на самом посещаемом туристами участке Великой Китайской стены, сообщает Reuters.

«Я встал в четыре часа утра. Это мои четвертые Олимпийские игры. Я очень счастлив, а еще я замерз», — сказал Чан.

Во время эстафеты на участке стены «Бадалин» (70 км от Пекина) температура воздуха составляла минус 11 градусов по Цельсию.

Отмечается, что в официальном пресс-релизе 67-летний гонконгский актер был указан под своим китайским именем Чэнь Ганшэн. Чан принимал участие в эстафете огня на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году.

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Эстафета огня началась 2 февраля в Пекине, из-за ситуации с коронавирусом ее маршрут и продолжительность были сокращены. Эстафета включает 12 ключевых этапов в трех кластерах соревнований, 11 из них находятся за пределами так называемого «пузыря» — закрытой зоны для участников Игр, созданной для предотвращения распространения коронавируса.

Церемония открытия Игр пройдет 4 февраля.

Джеки Чан, Олимпиада-2022
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