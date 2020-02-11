Зеленский обещает украинцам хорошие дороги

Украина должна отказаться от ямочных ремонтов, считает президент Украины Владимир Зеленский.
«Ямочный ремонт должен уйти в прошлое», — заявил он в ходе пресс-конференции, посвященной ремонту автодорог, в Киеве во вторник, передает Интерфакс-Украина.
По словам президента, строительство и капитальный ремонт автодорог должны составлять около 80% всех дорожных работ.
Зеленский также подчеркнул важность предоставления гарантий на все автодорожные строительные работы, чтобы «асфальт не сходил вместе со снегом».
«Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги — понятия не совместимые», — заявил Зеленский.
Он также напомнил, что в планах на 2020 год — обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения.
В планах правительства также построить в 2020 году 2,5 тыс. км дорог местного значения, на что будет выделено 22,2 млрд грн, или на 70% больше, чем было использовано в прошлом году. В целом это позволить создать около 12 тыс. новых рабочих мест.
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