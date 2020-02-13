Радиостанции в Украине перестарались и довели число украинских песен в эфире до 52%

Региональные и местные радиостанции Украины в 2019 году увеличили количество украиноязычных песен в эфире на 5% — до 52% по сравнению с показателями 2018 года, что превышает норму закона на 17%.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания мониторинга звучания в эфире радиостанций украиноязычных песен и доли ведения передач на государственном языке, обнародованные на сайте регулятора в среду.

Согласно данным мониторинга, в 10 областях Украины средний показатель объема украиноязычных песен превысил 50%, в частности, в Ровненской области — 83%, Сумской — 79%, Тернопольской — 75%, Ивано-Франковской — 69%, Волынской — 67%, Львовской — 60%, Харьковской — 55%, Черкасской — 52%, Херсонской — 51%, Донецкой — 50%.

Средний показатель языка ведения передач на украинском языке за указанный период составил 93%, что на 1% больше, чем в 2018 году.

Как отмечает Нацсовет, в 11 областях Украины средний показатель объема ведения передач на государственном языке превышает 95%, в частности, в Волынской и Ровенской — 100%, Черновицкой — 99%, Львовской, Черниговской и Черкасской — 98%, Ивано-Франковской, Сумской и Хмельницкой — 97%, Харьковской — 96%, Закарпатской — 95%.

Увеличение доли объема ведения передач на украинском языке зафиксировано в Сумской, Харьковской, Житомирской и Луганской областях (на 4 п.п.).