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На реализацию проекта по жилью для переселенцев уже направлено первые 5 млн евро, - Чернышов

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На реализацию проекта по жилью для переселенцев уже направлено первые 5 млн евро, - Чернышов

Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству получил от банка KfW первый транш в размере 5 млн евро на кредитную программу «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц», которая реализуется в рамках соглашения о финансовом сотрудничестве, подписанного Кабмином и правительством ФРГ.
Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева.

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«Обеспечение жильем остается одним из самых острых социальных вопросов в Украине и особенно актуальным для внутренне перемещенных лиц. Только в открытых электронных реестрах участников программ Держмолодежьжилье стоят на учете более 18 тыс таких семей и сотрудничество с KfW и Минреинтеграции является чрезвычайно важным в контексте решения этого вопроса», — отметил Алексей Чернышов.

В общем, на финансирование программы «Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц» правительством Германии через банк KfW был выделен грант в размере 25,5 млн евро. Кредиты внутренне перемещенным лицам будут предоставляться на срок до 20 лет под 3% годовых, исходя из нормативной площади жилья (21 кв м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).

Объектами кредитования могут быть квартира в многоквартирном жилом доме или одноквартирный жилой дом, принятые в эксплуатацию не более 35 лет назад или реконструированные не более 25 лет назад.

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«Для участия в программе сформирован отдельный реестр граждан (на базе действующих реестров), которые ведут региональные управления Госмолодежьжилье. Отбор 150 победителей состоялся 21 июля. Он осуществлялся путем случайного выбора с помощью генератора случайных чисел. Процедура отбора транслировалась на YouTube-канале фонда в 14 −00», — отметил председатель правления Госмолодежьжилье Сергей Комнатный.

По результатам проведенного отбора региональные управления Госмолодежьжилье не позднее следующего рабочего дня сообщат победителей о необходимости представления документов, определенных Порядком.

Кроме того, список победителей проведенного отбора будет опубликован на официальном вебсайте Госмолодежьжилье и его региональных управлений

Кабмином и правительством ФРГ 3 июня 2020 года было подписано соглашение о финансовом сотрудничестве. 2 декабря 2020 года соглашение было ратифицировано Верховной радой Украины.

переселенцы, Алексей Чернышев
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