СБУ заявила о раскрытии пророссийской «ботофермы» в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала сеть «ботоферм», оборудование которых поддерживалось через российские онлайн-сервисы.

«Оперативники спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ для проведения незаконных операций в интернете. В общем группировки зарегистрировало более 8000 активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательство протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников», — сообщает пресс-центр СБУ.

Также через аккаунты распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства и наркотические средства. Регистрацию аккаунтов осуществляли через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.

«Часть оборудования использовалась злоумышленниками для нелегальной переправки телефонного трафика незаконно созданных «операторов» «Феникс» и «ЛугаКий», которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов. По информации спецслужбы, этими «услугами» пользовались «главари» незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР», — уточняют правоохранители.

Были проведены обыски в Киеве, Харькове, Днепре, Дубно Ривненская области и Ирпене Киевской области. В ходе обысков была обнаружена и изъята компьютерная техника, специальное оборудование, в том числе GSM-модемы и шлюзы, более 22 тысяч SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины.

Также были изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокативные комментарии под публикациями украинских политиков.

На данный момент проверяется версия о причастности к организации противоправной деятельности специальных и разведывательных органов России.