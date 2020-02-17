Ремонт, молотки и тысячи конвертов: На что Центр коммуникации Киевсовета тратит бюджетные миллионы

Осенью прошлого года КП Киевсовета «Центр публичной коммуникации и информации» прославился тем, что пытался провести тендер на раскрутку своих страниц в Facebook и Instagram за 2,5 млн гривен. В конце прошлого года ЦПКИ затевает ремонт своего помещения. При этом по непонятным причинам заказчик отменяет торги по наиболее выгодному предложению, и за тот же комплекс услуг по ремонту переплачивает четверть миллиона. Заключая договора на сотни тысяч со строительными фирмами, Центр отдельно закупает молотки, шлифмашины и другие инструменты, а в прайс ремонтных работ включает даже воду.

Масштабный ремонт в помещении на Богдана Хмельницкого, 26-Г ЦПКИ проводит «с целью создания открытого пространства для институтов гражданского общества». Первый тендер на полный комплекс услуг по ремонту на 800 тысяч гривен был объявлен в ноябре. Тогда выполнить все строительные и ремонтные работы от стяжки пола, штукатурки стен до замены дверей, унитазов и выключателей за 780 тысяч вызвалась компания «Будінвест Груп». Однако тендер был отменен «по причине представления для участия в торгах менее двух тендерных предложений».

После этого ЦПКИ разбивает все ремонтные работы на отдельные составляющие и проводит несколько закупок строительных услуг. При этом во всех «мелких» тендерах заявки на участие подают также по одной компании, но это уже не является причиной для отмены торгов.

Так, все ремонтные работы были распределены между двумя фирмами: с ООО «Саргоф» были заключены договора на ремонт потолка (195 968 грн), электромонтажные работы (134 841 грн) и работы по замене сантехники (147 651 грн), а с «Будінвест Груп» — на столярные работы по ремонту окон и дверей (188 534 грн), штукатурные работы (186 709 грн) и покрытие пола и стен (185 853 грн).

Ко всем подписанным договорам на строительство вместо указания четких объемов работ прилагается один и тот же протокол согласования цен. Так, в договоре на штукатурные работы в прайсе указана цена шурупов в почти 50 тысяч за тонну, а также вода — по цене 29 грн за куб. К чему для штукатурки стен закупать тонну шурупов, и уж тем более, зачем покупать воду, если в помещении имеется собственный водопровод, в тендерной документации не указано.

Кстати, «Киевводоканалу» Центр публичной коммуникации Киевсовета за 2020 заплатил 81,3 тыс грн. По тарифу за насчитанную норму это получается около 20 грн за кубометр воды, что на 9 грн дешевле, чем в тендерном прайсе на ремонт.

Таким образом, по итогам шести декабрьских тендеров Центр публичной коммуникации и информации Киевсовета заключил договоров на ремонт помещения по Б. Хмельнцкого, 26-Г на общую сумму в 1 039 556 грн, хотя в ноябре мог заключить один договор на весь комплекс строительных услуг с тем же «Будінвест Груп» за 781 тыс, сэкономив 259 тысяч гривен .

Кстати, заключив договора с двумя строительными компаниями на миллион гривен, ЦПКИ отдельно закупает в «Эпицентре» инструменты: молотки, отвертки, разводные ключи и даже шлифмашины. И тут может быть две версии, объясняющие цели данных затрат — либо строительные фирмы не имеют собственного инструмента (что вряд ли), либо же ЦПКИ собирается использовать эти атрибуты строительства в своей прямой деятельности — то есть, налаживать коммуникацию между столичной властью и киевлянами при помощи молотка и зубила...

Одновременно с ремонтом КП Киевсовета проводит и масштабную закупку мебели. При этом всю офисную мебель ЦПКИ заказывает в декабре и у одного поставщика — ООО «Українське навчання». Однако, дабы не привлекать внимания огромными суммами, закупки снова таки проводят по частям — утром столы, вечером — стулья.

Всего же для нужд Центра за бюджетные деньги куплено 200 стульев, 20 столов, 13 диванов, 8 кресел и 14 мягких пуфов, а также стеллажи для книг, стойки для ресепшина и декоративные ящики для растений на общую сумму 694 857 грн. Кстати, только на стеллажи и ящики для цветов Центр потратил 140 тысяч гривен — за эти деньги можно обставить стеллажами целую оранжерею, так что ожидаем после завершения ремонта открытия нового мини-ботсада на Б. Хмельницкого, 26-Г.

Среди последних покупок Центра также панельные шторы для декора по 18,5 тыс каждая и жесткие диски. Для того чтобы обновить телекоммуникационное оборудование, КП Киевсовета тратит еще 190 тысяч на роутеры и ІР-телефоны. При этом почти 39 тысяч ЦПКИ заплатило за монтаж и установку новых точек доступа и телефонов.

Несмотря на всю диджитализацию и курс страны на переход в электронный формат, в КП Киевсовета, очевидно, не собираются отказываться и от «дедовских методов» коммуникации. Так, ЦПКИ в конце прошлого года закупает канцелярских принадлежностей на 90 тысяч гривен. Среди них — 1260 ручек, 1200 конвертов и даже такие важные мелочи как увлажнители для пальцев на глицериновой основе. Для каких целей предприятие закупает более тысячи пустых конвертов, в тендерной документации не указано. Конечно, заподозрить коммунальное предприятие Киевсовета в том, что оно будет выдавать в этих конвертах зарплату, оснований нет. Однако почтовых марок среди его закупок не обнаружено...

Итого на ремонт, мебель, новые роутеры и шторы (без учета канцелярских принадлежностей) ЦПКИ за декабрь-январь потратило около двух миллионов гривен. Еще 400 тысяч КП Киевсовета заплатило за коммунальные услуги. Кроме того, отдельным пунктом затрат ЦПКИ является страхование имущества, за которое с ПАО «Украинская пожарно-страховая компания» составлен договор на 165 277 грн.

Юридический адрес коммунального предприятия «ЦПКИ» — ул. Б. Хмельницкого, 26-Г, физический — ул. Владимирская, 51-Б. При этом страхует предприятие нежилые помещения общей площадью 1133,3 кв. м, в том числе — и на Владимирской, 51-А, где зарегистрировано КП «Киевжилспецэксплуатация» — оно же, по договору о страховании, является выгодоприобретателем.

На уборку своих помещений площадью в более тысячу квадратов Центр публичной коммуникации и информации объявил тендер на почти 200 тысяч гривен. При этом клиниговые услуги заказаны по адресам Владимирская, 51-А и 51-Б.

Если добавить ко всем вышеперечисленным расходам такие мелочи как услуги провайдеров, питьевую воду, батарейки и средства гигиены, а также канцелярские принадлежности и конверты, то сумма затрат приблизится к трем миллионам. И все эти расходы напрямую не связаны с деятельностью Центра коммуникации и информации, а являются только сопутствующими к ней.

Что же касается расходов на саму коммуникацию, партисипацию и освещение программ столичных властей, то здесь ЦПКИ есть, где разгуляться. Только по Программе содействия развитию гражданского общества в 2020 Центр коммуникации и информации оприходует миллионы бюджетных гривен на соцопросы, организацию круглых столов и «налаживание эффективного взаимодействия исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с общественностью»...