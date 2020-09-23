СБУ разоблачила ОПГ контролирующие «ботофермы» и соцсети для давления на финсектор Украины. Среди пострадавших группа «ТАС» и «Айбокс Банк»

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной «ботофермы», которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации на кануне местных выборов в стране. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма», — говорится в сообщении.
Следователи установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых «ботоферм», с задействованием специализированного телекоммуникационного оборудования.
«Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещены в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине», — говорится в сообщении.
В том числе в Telegram, Facebook и ряде СМИ.
Как сообщил источник издания FromUA в СБУ, знакомый с материалами этого дела и анализировавший изъятые у злоумышленников телефоны и ноутбуки, кроме работы «ботофермы» на политическую дестабилизацию, также выявлена атака ее участников на украинскую финансовую систему, в частности, топ-чиновников Нацбанка Украины, отдельных банков и финансовых институтов.
По словам источника, установлено, что среди пострадавших финансистов и банков, против которых вбрасывали ложную и фейковую информацию: Глава НБУ Кирилл Шевченко, АО «Банк Альянс» и его руководство и акционеры, Дмитрий Яковлев («Айбокс Банк»), Олег Прилуцкий (банк «Сич»), АО «Универсал Банк» бизнесмена Сергея Тигипко, а также около 20 других финучереждений и лиц.
Деятельность группы и отдельных ее членов еще исследуется правоохранителями.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016