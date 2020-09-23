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СБУ разоблачила ОПГ контролирующие «ботофермы» и соцсети для давления на финсектор Украины. Среди пострадавших группа «ТАС» и «Айбокс Банк»

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СБУ разоблачила ОПГ контролирующие «ботофермы» и соцсети для давления на финсектор Украины. Среди пострадавших группа «ТАС» и «Айбокс Банк»

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали деятельность мощной «ботофермы», которая использовалась Россией для распространения деструктивной информации на кануне местных выборов в стране. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что для воздействия на электоральные настроения украинцев, кураторы накануне местных выборов распространяли через интернет ложную информацию, направленную на разжигание межэтнической вражды и пропаганды сепаратизма», — говорится в сообщении.

Следователи установили, что несколько граждан Украины и РФ организовали в Киеве и Запорожье работу так называемых «ботоферм», с задействованием специализированного телекоммуникационного оборудования.

«Злоумышленники, используя SIM-карты украинских и иностранных операторов мобильной связи, создавали и продавали через запрещены в Украине платежные системы РФ анонимные виртуальные аккаунты для распространения фейковых новостей о политической ситуации в Украине», — говорится в сообщении.

В том числе в Telegram, Facebook и ряде СМИ.

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Как сообщил источник издания FromUA в СБУ, знакомый с материалами этого дела и анализировавший изъятые у злоумышленников телефоны и ноутбуки, кроме работы «ботофермы» на политическую дестабилизацию, также выявлена атака ее участников на украинскую финансовую систему, в частности, топ-чиновников Нацбанка Украины, отдельных банков и финансовых институтов.

По словам источника, установлено, что среди пострадавших финансистов и банков, против которых вбрасывали ложную и фейковую информацию: Глава НБУ Кирилл Шевченко, АО «Банк Альянс» и его руководство и акционеры, Дмитрий Яковлев («Айбокс Банк»), Олег Прилуцкий (банк «Сич»), АО «Универсал Банк» бизнесмена Сергея Тигипко, а также около 20 других финучереждений и лиц.

Деятельность группы и отдельных ее членов еще исследуется правоохранителями.

СБУ, боты
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