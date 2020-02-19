Украина готова поставлять нефть на белорусские НПЗ по нефтепроводу Одесса-Броды

Украина готова начать транзит нефти для белорусских НПЗ по магистральному нефтепроводу Одесса-Броды, также возможны поставки железнодорожным транспортом, заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

«Эти разговоры ведутся, в январе собиралась рабочая группа по топливно-энергетическому комплексу. Вопрос обсуждался и во время межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в декабре. Они на слуху, мы готовы, но надо показать какие объемы и когда это нужно», — сказал Кизим, которого цитирует белорусский портал naviny.by.

«Если будет заявка (на транзит нефти по Одесса-Броды — Ред.), мы готовы ее рассмотреть, и это было заявлено во время комиссии», — отметил посол.

По его словам, Украина готова поддержать Беларусь. «Когда у нас была проблема летом с поставками дизельного топлива (из-за российского эмбарго — ИФ), то Белоруссия нам подставила плечо. Мы готовы поддержать Белоруссию в любом начинании, если у нее возникают какие-то проблемы», — подчеркнул Кизим.

Как сообщалось, концерн «Белнефтехим» также ведет предметные переговоры с польской стороной о возможности запуска в реверс белорусского участка магистрального нефтепровода «Дружба» для обеспечения альтернативных России поставок нефти в Беларусь. Очередные переговоры с Польшей на эту тему состоялись на минувшей неделе.

21 января президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики.

Лукашенко также заявлял, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику.

Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе встречи с Лукашенко 3 февраля в Минске заявил, что американские компании «готовы обеспечить (белорусские НПЗ — Ред.) необходимой нефтью на сто процентов по конкурентным ценам».

С 1 января 2020 года практически нет поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Беларусь считает нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией налогового маневра. Временным решением проблемы стало заключение контрактов компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева — «Русснефтью» и «Нефтисой».

Лукашенко в минувшую пятницу заявил о готовности отбора транзитной нефти из нефтепровода «Дружба», если Россия не поставит утвержденный балансом объем нефти.