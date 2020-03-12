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Украина начала прием азербайджанской нефти для Беларуси

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Украина начала прием азербайджанской нефти для Беларуси

Компания «Укртранснафта» начала прием азербайджанской нефти в морском нефтяном терминале «Южный», который был поставлен туда танкером для нужд Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

«Укртранснафта» начала прием в МНТ «Южный» первого танкера с легкой нефтью сорта Azeri Light объемом 90 тыс. тонн для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу Одесса — Броды и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в направлении НПЗ Беларуси«, — сказано в сообщении. Предоставление услуг по транспортировке нефти в Беларусь осуществляется в рамках договора между «Укртранснафтой» и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией ЗАО «Белорусская нефтяная компания».

Указанный договор действует до конца 2020 года и предусматривает перекачку нефти по нефтепроводу Одесса — Броды и одной ветви магистрального нефтепровода «Дружба» до Мозырского НПЗ.

«Обеспечения транзита нефти до Мозырского НПЗ позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины», — отметили в компании. Отдельно подчеркивается, что украинская сторона обеспечивает бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

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Ранее компания «Белнефтехим» сообщала о заключении с азербайджанской компанией SOCAR сделки на поставку двух танкеров нефти общим объемом 160 тыс. тонн.

Беларусь активно приобретает нефть в разных странах на фоне напряженных переговоров с основным поставщиком сырья — Россией. Контракты на поставку Минску российской нефти завершились 31 декабря 2019 года, до сих пор стороны не пришли к согласию о параметрах нового соглашения.

нефть, Беларусь, Одесса-Броды
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Четверг, 12 марта 2020
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