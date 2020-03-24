Войти
Украина продолжит исправно платить по долгам
официально
Украина продолжит исправно платить по долгам
Трамп уже собирается отменять введенные из-за коронавируса ограничения
инициатива
Трамп уже собирается отменять введенные из-за коронавируса ограничения

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

энергетика
RSS

В Одессу прибыл танкер с нефтью для Беларуси

1547
В Одессу прибыл танкер с нефтью для Беларуси

Второй танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light утром во вторник прибыл в порт Одессы и встал на разгрузку, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Танкер в Одессе с утра встал под разгрузку. Нефть на Мозырский НПЗ прокачают до конца марта», — сказал Тищенко.

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) в воскресенье отправила из Супсы вторую партию с азербайджанской нефтью концерну «Белнефтехим». «Таким образом, компания осуществила все поставки, предусмотренные по соглашению с «Белнефтехим», — сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Он не уточнил, ведутся ли переговоры с белоруской стороной насчет новых поставок.

«На этом пока все. Дальше посмотрим», — сказал Ахмедов.

Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте должна поставить для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод «Одесса-Броды». 12 марта в одесский порт из Джейхана прибыл танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light, 15 марта — 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска. Во вторник прибыл танкер с 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri light из Супсы. Далее нефть будет прокачана по трубопроводу Одесса-Броды и затем через Брода-Мозырь (вставка на «Дружбе») на Мозырский НПЗ.

Читайте также: В Украине зафиксированы 84 случая заражения коронавирусом

По данным «Белнефтехима», ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.

Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене.

нефть, Беларусь, Одесса-Броды
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 24 марта 2020
Понедельник, 23 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Справедливость – хорошее лекарство против эпидемии

Эпидемия коронавируса в Украине не в коем случае не должна помешать борьбе с элитной коррупцией, которая многие годы душит экономику и политику страны. Наоборот, пока наши олигархи лениво отбиваются от назойливых приставаний президента Зеленского о материальной помощи Украине, пока чиновники и коррупционеры раздумывают, на чем бы еще заработать, новый Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова может осуществить успешные аресты и открытия уголовных дел.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Списание госдолга – выход для Украины

Украина не сможет развиваться, пока треть бюджета уходит на уплату долгов. Кто-то выходом видит дефолт. Только мало кто говорит о списании долга.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Валютный курс: пружина разжалась

Курс доллара вернулся на уровень, с которого началась искусственная, точнее, спекулятивная, ревальвация в 2019 году. Как и прогнозировалось, ревальвационная «пружина», сжимавшаяся на протяжении всего 2019 года, разжалась. Причем в довольно короткие сроки – за три недели.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016