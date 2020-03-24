В Одессу прибыл танкер с нефтью для Беларуси

Второй танкер с азербайджанской нефтью Azeri Light утром во вторник прибыл в порт Одессы и встал на разгрузку, сообщил агентству «Интерфакс-Запад» пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
«Танкер в Одессе с утра встал под разгрузку. Нефть на Мозырский НПЗ прокачают до конца марта», — сказал Тищенко.
Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) в воскресенье отправила из Супсы вторую партию с азербайджанской нефтью концерну «Белнефтехим». «Таким образом, компания осуществила все поставки, предусмотренные по соглашению с «Белнефтехим», — сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Он не уточнил, ведутся ли переговоры с белоруской стороной насчет новых поставок.
«На этом пока все. Дальше посмотрим», — сказал Ахмедов.
Socar Trading (дочерняя структура ГНКАР) в марте должна поставить для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод «Одесса-Броды». 12 марта в одесский порт из Джейхана прибыл танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light, 15 марта — 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска. Во вторник прибыл танкер с 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri light из Супсы. Далее нефть будет прокачана по трубопроводу Одесса-Броды и затем через Брода-Мозырь (вставка на «Дружбе») на Мозырский НПЗ.
По данным «Белнефтехима», ГНКАР может поставить в Беларусь в 2020 году до 1 млн тонн нефти.
Поставки нефти в Беларусь на южном направлении через Украину возобновлены из-за отсутствия импорта от крупных российских компаний из-за разногласий в цене.
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