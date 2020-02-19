Отчет правительства и новые легальные рабочие места

Правительство пообещало в 2020 году создание 200 тыс. легальных рабочих мест, а за 5 лет — 1 млн (кстати, если сравнивать с обещаниями бывшего президента Виктора Ющенко, это довольно скромные намерения — тот обещал 5 млн новых рабочих мест за 5 лет, по миллиону в год).
Для оценки реалистичности данных обещаний нынешнего правительства, посмотрим на официальные данные Госслужбы статистики за 2019 год, в т.ч. и за 4-й квартал.
И мы увидим, что количество штатных сотрудников (легальных рабочих мест) в 2019 году уменьшилось на 300 тыс. — с 7,6 млн в декабре 2018 до 7,3 млн в декабре 2018 (см. График).
При этом, в 4 квартале 2019, количество штатных сотрудников сократилось на минус 80 тыс. человек, что в 6 раз хуже, чем в 4-м квартале 2018 — сокращение минус 13 тыс. человек.
В отчете правительства почему-то мы этих данных не увидели.
Да, официальная статистика учитывает не всех занятых (которых в Украине насчитывается порядка 16 млн человек), а только 7,3 млн.
Но, в любом случае, в отчете правительства должен был быть зафиксирован факт сокращения количества штатных сотрудников и дано объяснение почему резко ускорился этот процесс, и, соответственно, какие меры будет принимать правительство для его предотвращения (если будет).
В целом, в случае продолжения такой динамики, можно будет говорить не о создании 1 млн новых легальных рабочих мест за 5 лет, а о потере порядка 1,5 млн существующих.
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