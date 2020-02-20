Нацсовет по ТВ предостерег телеканалы от трансляции «неправильного» кино 23 февраля

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напомнил телеканалам страны о запрете транслировать в честь 23 февраля фильмы и передачи, которые могут каким-то образом создавать положительный образ государства-агрессора, и пообещал тщательно мониторить все эфиры. Соответствующее предупреждение обнародовано в четверг на официальном сайте регулятора.
«Национальный совет обращается ко всем лицензиатам относительно программирования теле- и радиоэфиров 23 февраля. Регулятор отмечает ответственность СМИ перед обществом и напоминает о требованиях, предусмотренных законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», — сказано в сообщении.
Регулятор напомнил, что этим законом запрещается распространение «аудиовизуальных произведений, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, создающих положительный образ работников государства-агрессора, работников советских органов государственной безопасности, оправдывающих или признающих правомерным оккупацию Украины». В Нацсовете также подчеркнули, что в Украине действует запрет на трансляцию телеканалами фильмов, произведенных в России.
«Национальный совет будет тщательно мониторить эфиры вещателей на предмет соблюдения ими этих законодательных требований и в случае выявления нарушений будет принимать предусмотренные законодательством меры», — говорится в сообщении.
Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» Верховная Рада приняла 9 апреля 2015 года.
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