Депутаты назначили трех новых членов Нацсовета по телерадиовещанию

Верховная Рада на заседании в среду назначила трех членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по результатам итогового голосования: Александра Бурмагина (283 голоса), Олега Черныша (273 голоса) и Ольгу Герасимьюк (268 голосов).

Всего комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал парламентариям рассмотреть 13 кандидатур на замещение вакантных должностей членов Нацсовета по квоте Верховной Рады согласно рейтинговому голосованию:

— Александра Бурмагина (адвокат, исполнительный директор общественной организации «Платформа прав человека») — 272 голоса;

— Ольги Герасимьюк (действующая глава Нацсовета) — 262 голоса;

— Александра Глущенко (медиаэксперт, советник главы Нацсовета и член правления ИнАУ, основатель журнала Mediasat) — 50 голосов;

— Александра Елиферова (аттестованный судебный эксперт в области интеллектуальной собственности) — 24 голоса;

— Александра Ильяшенко (действующий член Нацсовета с 2014 года) — 82 голоса;

— Романа Кифлюка (14 лет проработал в Нацсовете) — 28 голосов;

— Ольги Кулиш (экс-гендиректор Волынской областной государственной телерадиокомпании) — 34 голоса;

— Евгения Лахно (начальник сектора поддержки телевизионной инфраструктуры ПАО «Фарлеп-Инвест» (Vega Telecom). В прошлом работал в Национальной общественной телерадиокомпании Украины) — 21 голос;

— Игоря Лоташевского (экс-гендиректор медиахолдинга «Эра-медиа» (телеканал и радио «Эра») — 56 голосов;

— Лаврентия Малазонии (член наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, экс-главред информационно-аналитических программ «Интера», экс-руководитель NewsOne) — 53 голоса;

— Игоря Паславского (доцент кафедры украинской печати Львовского национального университета им.Ивана Франко, директор издательства «ПАИС», председатель совета ОО «Западноукраинский медиацентр «Новая журналистика» и член редколлегии журнала «Медиакритика») — 43 голоса;

— Ольги Черваковой (замдиректора департамента ООО «Фреш Продакшен ЮА». Народный депутат VIII созыва от «Блока Петра Порошенко». В прошлом работала шеф-редактором «Подробностей недели» на «Интере») — 198 голосов;

— Олега Черныша (действующий член Нацсовета с 2014 года) — 271 голос.