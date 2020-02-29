Российского журналиста не впустили в Украину

Пограничники отказали во въезде в Украину российскому журналисту Алексею Пивоварову.
Об этом сам Пивоваров написал в Facebook 29 февраля.
«Несколько лет не был в Украине и, видимо, не судьба. Пару часов назад прилетел в Киев, но на территорию страны меня не пустили», — жалуется главный редактор RTVI и автор репортажа о жизни в «ДНР».
По словам Пивоварова, пограничники в аэропорту вручили ему постановление об отказе в пропуске на территорию Украины, поскольку он не смог «подтвердить причину пребывания в стране».
Как сообщалось, 23 февраля в аэропорту «Киев» пограничники не пропустили в Украину двух граждан России, работающих в сфере массовой информации. По данным ГПСУ, они прилетели в Украину вести лекции о «копирайтинге и поиске вдохновения». Однако было установлено, что эти россияне ранее незаконно посещали оккупированный Крым. Им отказали в пересечении госграницы Украины и проставили запрет въезда в страну на 3 года.
Кроме того, на прошлой неделе в «Жулянах» завернули еще трех российских экспертов (журналистов, СММников, блоггеров), которые хотели учить украинцев «искусству массовых коммуникаций».
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