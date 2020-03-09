Торги в Лондоне открылись падением на 9%

Индекс Лондонской фондовой биржи FTSE100 обвалился на 8,82% до 5892,79 пункта по состоянию на 10:12 по Киеву, свидетельствуют данные торгов.

Азиатские площадки также торгуются в минусе. Японский индекс Nikkei упал на 5% до 19670 пунктов, гонконгский Hang Seng - на 4,5% до 24967 пунктов.

Тем временем в США автоматически остановились электронные торги фьючерсами S&P 500 после падения индекса на 4,9%.