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JPMorgan предрекает глобальную рецессию из-за коронавируса

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JPMorgan предрекает глобальную рецессию из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление JPMorgan.

В банке заявили, что ожидания от того, как вирус скажется на экономике, «резко изменились за последние недели» из-за масштабов распространения инфекции (по данным ВОЗ, случаи заражения выявлены в более чем 120 странах) и вызванного ею обвала на фондовом рынке.

По прогнозам JPMorgan, ВВП США может упасть на 2% в первом квартале и на 3% во втором, а экономика еврозоны — на 1,8 и 3,3% соответственно. Экономисты считают, что сложившаяся ситуация может привести к глобальной рецессии.

Глава департамента экономики и финансов Еврокомиссии Мартен Вервей также указал на большую вероятность отсутствия роста в ЕС и еврозоне и заметил, что потенциально «это может быть даже значительно ниже нуля». Он прогнозирует, что с рецессией Европа столкнется уже в этом году, а возвращение к обычным показателям в Еврокомиссии ожидают в 2021 году, приводит его слова брюссельское издание Euobserver.

Эксперты JPMorgan пересмотрели прогноз роста в сторону понижения на фоне ограничительных мер, которые вводят правительства стран в рамках борьбы с распространением инфекции. В частности, в их отчете упоминаются Италия, где запретили проведение массовых мероприятий, а также на время закрыли все рестораны, бары и магазины розничной торговли, за исключением продуктовых и аптек. Также они привели в пример Соединенные Штаты, которые на месяц запретили въезд из Европы. Кроме того, экономическому спаду в течение двух ближайших кварталов будут способствовать колебания на финансовых рынках и снижение стоимости акций.

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JPMorgan ожидает, что с улучшением ситуации по коронавирусу подъем в экономике следует ожидать к середине 2020 года, а во второй половине года начнется ускорение роста, цитирует заявление CNBC. Основным фактором, который предотвратит более серьезный удар по мировой экономике, банк считает меры стран по сдерживанию распространения коронавируса. Властям, согласно JPMorgan, необходимо поддерживать наиболее пострадавшие секторы, снижать напряженность на финансовом рынке и поддерживать потребительский спрос посредством денежно-кредитной политики.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила ситуацию с распространением коронавируса пандемией. По подсчетам South China Morning Post, к 13 марта заболевание обнаружили более чем у 141 тыс. человек. Bloomberg прогнозировал, что возможный ущерб от коронавируса для экономики составит $2,7 трлн.

JPMorgan, кризис
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